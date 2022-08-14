Vatandaşları ayağa kaldıran görüntü! Bakan Kurum'dan CHP'li belediyenin ağaç katliamına sert tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bağlı çalışanlar tarafından yapılan yol çalışması sırasında yarım asırlık fıstık çam ağacının kesilmesine tepki gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örnek belediye' olarak gösterdiği Tunç Soyer'in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaç katliamı yapıldı. Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacı çalışanlar tarafından göz göre göre kesildi.

CHP'nin ağaç katliamına tepki

Sosyal medyada CHP'nin ağaç katliamı görüntülerine tepki yağdı. CHP'nin iş bilmezliğine tepki gösterenlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

"İş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."