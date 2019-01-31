Vatandaşlardan Tunç Soyer tepkisi: CHP'li olarak doğdum ama CHP'ye oy vermeyeceğim Seferihisar halkı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Röportaj yapılan vatandaşlar Tunç Soyer'e oy vermeyeceğini söyledi.

Son dönemde adaylığı tartışma konusu olan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Seferihisar halkına soruldu. Babası Nurettin Soyer dolayısıyla toplumun hemen hemen her kesiminden büyük tepkiler alan Soyer'e vatandaşlarda tepki göstererek oy vermeyeceğini söyledi.

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