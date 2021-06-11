Vatandaşlardan CHP’li Engin Özkoç’a fatura ayarı
Firari suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının üzerinden siyaset yapmaya kalkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a vatandaşlardan ayar. Özkoç’un “Seçimlerde dağıttığınız kahvelerin faturası nerede?” şeklindeki sosyal medya paylaşımına vatandaşlar, “Abi seni de kiralık vermişlerdi. Senin faturan nerede” şeklinde cevap verdiler.
yeniakit.com.tr Ankara
Firari suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının üzerinden siyaset yapmaya kalkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a vatandaşlardan ayar.
Sedat Peker’in AK Parti’nin seçimlerde dağıttığı kahvelerin kendisinden ücretsiz alındığını iddia ederek, "Parasını ödediyseniz fatura nerede?" şeklindeki açıklamasının ardından muhalefet, Peker’in ipine takıldı.
Mafya liderinin iddialarından medet umarak siyasi kazanım elde etmeye çalışan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, vatandaşların zor sorularıyla karşı karşıya kaldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden "Seçimlerde dağıttığınız kahvelerin faturası nerede?" şeklinde paylaşımda bulunan Özkoç’a vatandaşlar, aynı dille cevap vererek, "Abi seni de kiralık vermişlerdi. Senin faturan nerede", "Kiralık vekil konuştu", "Askıda vekil" şeklinde cevap verdiler.