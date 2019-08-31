Vatandaşlardan Canpolat’a teşekkür

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları ile hizmet atağını sürdürüyor. Ekipler Taşlıca ve İkiağız mahallelerinde köy içi yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşlıca kırsal mahallesi ve ona bağlı olan Polat, Yeniköy ve Boztepe mezralarında yol yapım çalışmalarını tamamlarken, İkiağız Mahallesi’nde süren yol yapım çalışmaları da tamamlandı.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Taşlıca Mahalle Muhtarı Osman Çiftçi, ‘Daha önce yollarımızı iyi değildi. Belediye Başkanımız Canpolat’ın gelmesiyle birlikte yollarımız düzgün bir hale geldi. Şuan yollarımız çok güzel oldu. Yapılan bu hizmetten dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İkiağız mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek,Canpolat’ın kısa bir sürede iyi hizmetler sunduğunu söylediler.