Vatandaşlardan "Çalışmalar gayet güzel gidiyor" diyen CHP'li İmamoğlu'na sert tepki! Peki bunlar ne Ekrem?
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tedbirsizliği vatandaşları çileden çıkardı.
yeniakit.com.tr
İstanbul'a yağan yoğun kar hayatı felç ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tedbir almaması ise vatandaşları çileden çıkardı.
Tuzlama ve kar küreme araçlarının çalışmadığını söyleyen vatandaşlar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Yollara çıkan karla mücadele araçlarının da kar lastikleri olmadığı iddia edilirken İBB'nin bu araçları hem yollarda hem de kayarak özel araçlara zarar verdi.
"Gayet güzel gidiyor" propagandası
Diğer tarafdan tek icraati şovmenlik olan CHP'li Ekrem İmamoğlu ise, sosyal medyadan karla mücadelenin gayet güzel gittiğini söylediği bir propaganda videosu paylaştı.