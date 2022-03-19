Vatandaşlardan çağrı; “TTB Kapatılsın!”
Firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın yayınına katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından sosyal medya üzerinden binlerce vatandaş Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasını istedi.
YENİ AKİT ANKARA
Firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın yayınına katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından sosyal medya üzerinden binlerce vatandaş Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasını istedi. “Türk Tabipler Birliği” başlığı altında toplanan sosyal medya kullanıcılar, “Lütfen nerenin tabibler birliği belli olmayan, bu terör yuvanın başına Türk yazmayınız. Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır. Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır! Türk Vatanında Türk'e Hasım Olan, Türk Tabipleri Birliği kapatılsın” ifadelerini kullandılar.