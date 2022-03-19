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Gündem Vatandaşlardan çağrı; “TTB Kapatılsın!”
Gündem

Vatandaşlardan çağrı; “TTB Kapatılsın!”

Firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın yayınına katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından sosyal medya üzerinden binlerce vatandaş Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 15:35:00 -
Vatandaşlardan çağrı; "TTB Kapatılsın!"

YENİ AKİT  ANKARA

Firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın yayınına katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından sosyal medya üzerinden binlerce vatandaş Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasını istedi. “Türk Tabipler Birliği” başlığı altında toplanan sosyal medya kullanıcılar, “Lütfen nerenin tabibler birliği belli olmayan, bu terör yuvanın başına Türk yazmayınız. Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır. Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır! Türk Vatanında Türk'e Hasım Olan, Türk Tabipleri Birliği kapatılsın” ifadelerini kullandılar.

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