Vatandaşlar uyarılıyor! Sandıklarınızı kontrol edin!

AK Parti'nin, özellikle İstanbul ve Ankara'da tespit ettiği usulsüzlükler sonrası gözler diğer sandıklara çevrildi.

Oy kullandığınız sandıktaki sonuçları sorgulayın

Bu nedenle vatandaşların, CHP'nin internet sitesinde "YSK verileri" olarak duyurulan sandık sorgulama sistemine giriş yaparak kendi sandığını sorgulaması önem arz ediyor.

Sorgulama sayfasında 'Büyükşehir Belediye Seçimleri' butonuna tıklamayı unutmayın

Ancak sorgulama yaparken, TC kimlik numarasına girdikten sonra vatandaşın karşısında çıkan ilk ekranda 'ilçe belediye' sonuçları geliyor ve bu alandaki sonuçlarda sorun bulunmuyor.

Asıl sorun, sorgulama ekranının üst kısmında "Büyükşehir Belediye Seçimleri" butonuna basıldığında ortaya çıkıyor. Bazı sandıklarda ilçe belediye sonuçları normal çıkarken, "Büyükşehir Belediye Seçimleri" butonuna tıklandığında AK Parti'nin oy sayısı "0" ya da "1" çıkıyor.

Sorgulama sonucunda benzer bir hataya rastlayan vatandaşların, durumu AK Parti İl Başkanlığı'na bildirmeleri bekleniyor.

Sorgulamayı CHP'nin bu adresine girerek yapabilirsiniz: https://sts.chp.org.tr