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Aktüel

Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan Kulaklı Orman Baykuşu yavrusu, yetkililere teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:40:15 -
Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan Kulaklı Orman Baykuşu yavrusu, yetkililere teslim edildi.


Tepebaşı İlçesi’ne bağlı Karagözler Mahallesi kırsalında, bitkilerin arasında bulunan Kulaklı Orman Baykuşu yavrusu, vatandaşlar tarafından fark edildi. ilk olarak yavru baykuşu korkutmadan korumaya alan vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Eskişehir Şubesi‘ne haber verdi. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen DKMP Eskişehir Şubesi ekipleri, yavru baykuşu koruma altına alarak Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

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