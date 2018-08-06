Vatandaşlar onu merdiven altında buldu! Şimdi herkes arıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahibi tarafından terk edildiği ya da kaybettiği Golden Retriever cinsi bir köpek, Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan üst geçide ait merdivenin altında ayrılmıyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde fark edilen köpeğin hiçbir yere ayrılmaması dikkat çekti.

Köpeği ilk fark eden vatandaşlardan Gülten Uşaklı, her ne kadar köpeği daha rahat edebileceği bir yere götürmeye çalışsa da akıllı köpek tekrar köprü merdivenlerinin altına geri döndü. Köpeğin kayıp ya da terk edildiğini düşündüklerini söyleyen Gülten Uşaklı, "Sabah ben kahvaltı yaparken benim yanıma geldi. İlk önce başka birinin peşindeydi. Ona sorduğumda köpeğin o kişiye ait olmadığını öğrendim. O sırada kayıp olduğunu anladım. İş yerimizin penceresi de buraya bakıyordu. Oradan kontrol ettiğimde sürekli burada olduğunu gördüm. Suyunu koydum. Verebileceğimiz yiyecekleri verdik. Ama hala gitmiyor. Buradan uzaklaşmıyor. Muhtemelen karşı taraftan çünkü üst geçidi kullanmaya çalışıyor. Sonra geri geliyor. Üst geçitten geçirmeye çalıştık ama çıkmıyor. Bir kaç veterineri aradım ama hiç bir yer cevap vermedi. Ondan sonra bir arkadaşımızın annesi hayvan haklarında görevliymiş. O da haber verdi. Hala bir haber yok" dedi.

"BU TÜR DURUMLARDA NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Kendisinin de iki köpek beslediğini ve bu tür kayıp yada terk edilmiş köpekleri bulundukları zaman ne yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Uşaklı, "İki köpek sahibi olarak böyle durumlarla karşılaşıldığında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda bir şeyler yapılmalı. Hayvan haklarıyla ilgili elimizde çok az dayanağımız var. Bununla ilgili çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu hayvanlar eve alışkın olduğu için dışarıda yaşayamaz. Bu hayvanlar böyle her gördüğüne yanaşıp zarar da görebilirler. Çocuklarımız gibi onların da kıymetli olduğunu düşünen bir vatandaşım" diye konuştu.

"ÖLÜMCÜL TEHLİKELER BEKLİYOR"

Hayvanları Koruma Derneği Manisa Başkan Reyhan Elbirliler ise kayıp köpeklerin ilk olarak koruma altına alındığını daha sonra da sosyal medya üzerinden sahibinin arandığını söyledi. Golden gibi akıllı köpeklerin terk edildiğinde bunalıma girdiğini de söyleyen Elbirliler, "Ne yazık ki sokaklara, bakımevine özellikle 'cins' tabir edilen boynunda tasmasıyla köpekler terk ediliyor. Hevesle alınan her türlü cins köpek bugün bakımevlerinde bulunuyor. Onlar vefa duygusunu bizden daha fazla taşıyorlar. Hayata küsüyorlar. Yemeden içmeden kesiliyorlar. İntihar ediyorlar. Bakım evine getirilmeyen, rastlanamayanları daha farklı ölümcül tehlikeler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Köpek sahiplerine seslenen Elbilirler, köpeklerin kaybolması durumunda sahibine ulaşılması için tasmasına iletişim bilgilerini yazılması gerektiğini söyledi.