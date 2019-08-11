Vatandaşlar mezarlığa akın etti Şanlıurfa’da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Şanlıurfa’da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Şanlıurfa’da bulunan aile mezarlıkları, bayram namazı sonrası vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Birçok vatandaş da yakınlarının mezarı başındaki ağaçlara su taşıdı. İslam alemi için dua eden vatandaşlar kazasız, belasız bir bayram geçirme temennisinde bulundu.

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