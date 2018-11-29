Vatandaşlar mağdur, o ilaç hala piyasada yok!

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

Bağırsak hastalarının sürekli olarak kullandığı 'Salofalk' isimli ilaç hala piyasada bulunamıyor. Hastalarına ilaç alamayan vatandaşlardan ise şikayet yağıyor.

Sağlık Bakanlığı ilaç firmasıyla yaşanan 'fiyat' sorunu nedeniyle dağıtımının bir süredir askıya alındığını fakat fiyat konusunda da anlaşıldığını ve artık dağıtımın yapılacağını söylemesine rağmen satışının yapılamaması dikkat çekti.

Bakanlık 'sorun çözüldü' demişti...

Salofalk ilacıyla ilgili daha önce gazetemiz Akit'e açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı, sözkonusu krizin sona erdiğini belirtmiş ve ilaçların piyasaya verileceğini belirtmişti.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçlara erişimi sağlamanın yanında kanıta dayalı doktor reçetesi olması halinde, ülkemizde ruhsatlı olmayan ve edinilmesi daha zor olan ilaçlar da yurt dışından temin edilip SGK tarafından bedeli ödenerek, hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu konuda gerekli hallerde hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif temin yolları devreye alınarak, ilaçların ülkemize uygun fiyatla tedariki yoluna gidilmektedir. Durumu kendi çıkarlarına kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." açıklamasında bulunmuştu.

İlaç firmaları taş koyuyor

Salofalk başta olmak üzere bazı ilaçların piyasada bulunamama nedeni ilaç firmalarının olduğu belirtiliyor. Şer güçlere göbekten bağlı ilaç firmaları bu zor dönemde Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak adına ilaçları piyasadan çektikleri öne sürülüyor.

Vatandaşlar 20 yıllık bazı ilaçları bile piyasada bulamazken ilaca bağımlı kalan hastalar zor durumda bırakan ilaç firmalarının, SGK'nın istenilen fiyatları vermediğini öne sürerek ilaçların satışını durdurduğu öğrenildi.

Bürokrasi takip etmiyor mu?

İlaç Takip Sistemi (İTS) ile üretim başlangıcından fabrikaları ve depo stoklarına kadar Türkiye’deki 25 bin adet eczanenin tüm stoklarına erişilmesine rağmen piyasayı kontrol edebilen bürokrasinin vatandaşı ilaçsız bırakması da tepkileri artırıyor.

Mağdur olan vatandaşlar en kısa sürede bu sıkıntının giderilmesini bekliyor.