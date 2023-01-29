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Gündem Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti
Gündem

Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti

Anadolu turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrı ile dalga geçen vatandaşlar, İstanbul'un birçok bölgesine, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’umuza hoş geldin" pankartı astı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 14:15:00 -
Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti

Ekrem İmamoğlu, Anadolu gezisi ile İstanbullular tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

İstanbul'un dört bir tarafına asılmış pankartlarda "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’umuza hoş geldiniz, 16 milyon İstanbullu" denildi.

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