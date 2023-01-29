Vatandaşlar, İmamoğlu ile dalga geçti
Anadolu turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrı ile dalga geçen vatandaşlar, İstanbul'un birçok bölgesine, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’umuza hoş geldin" pankartı astı.
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Anadolu turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrı ile dalga geçen vatandaşlar, İstanbul'un birçok bölgesine, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’umuza hoş geldin" pankartı astı.
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