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Sosyal Medya Vatandaşlar haykırdı: 'Feyza dünya görüşüne, ideolojine, değerlerine çomak sokayım'
Sosyal Medya

Vatandaşlar haykırdı: 'Feyza dünya görüşüne, ideolojine, değerlerine çomak sokayım'

Yeniakit Publisher
2024-02-21 17:05:00 - 2024-02-21 17:22:30
Vatandaşlar haykırdı: 'Feyza dünya görüşüne, ideolojine, değerlerine çomak sokayım'

Sosyal Medya'da İslam'a ve Anadolu insanının değerlerine hakaret etmek artık konforlu bir alan dairesinde yapılıyor. Zira ne ceza var ne de yaptırım. Halbuki son aylarda hukuksal düzenlemeler kapsamında sosyal medyada hakaretin her türlüsünün kapsamlı olarak ele alınacağı ve suç sayılacağı düzenlemelerin yapıldığı duyurulmuştu. Fakat bahsi geçen düzenlemelerin teoride kaldığı ve pratiğe dökülmediği yaşanan son olaylarda ortaya çıktı...

Sosyal medya'da İslam'a ve Anadolu insanının değerlerine hakaret etmek artık konforlu bir alan dairesinde yapılıyor. Zira ne ceza var ne de yaptırım. Halbuki son aylarda hukuksal düzenlemeler kapsamında sosyal medyada hakaretin her türlüsünün kapsamlı oalrak ele alınacağı ve suç sayıalcağı düzenlemelerin yapıldığı duyurulmuştu. Fakat bahsi geçen düzenlemelerin teoride kaldığı ve pratiğe dökülmediği yaşanan son olaylarda ortaya çıktı...

Tüm bu durum halkta infiale sebep oldu.

X platformunda bir çok vatandaş artan hakaretlere tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar 'Feyza dünya görüşüne ideolojine, değerlerine çomak sokayım' diyerek tepki gösterdi.

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