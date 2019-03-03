Vatandaşlar fark etti! Denizde erkek cesedi bulundu Sinop'ta, denizde vatandaşlar tarafından fark edilen bir erkek cesedi bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Denize düştüğü tahmin ediliyor Gerze ilçesinin Limaniçi mevkisinde bir vatandaş, cesedi fark ederken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkardı ve savcının incelemesi üzerine morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilememiş şahsın 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Şahsın denize düşerek boğulmuş olabileceğini tahmin ediliyor.

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