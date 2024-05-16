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Yerel Vatandaşlar çok memnun! Ümraniye'de açıldı
Yerel

Vatandaşlar çok memnun! Ümraniye'de açıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 10:28:58 - 2024-05-16 10:28:57
Vatandaşlar çok memnun! Ümraniye'de açıldı

Ümraniye’de geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan kapalı pazar alanı, alışveriş yapan vatandaşların beğenisini topladı. Alışverişlerini hijyenik ve konforlu bir alanda yapan vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı da Ümraniye Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan Yamanevler Kapalı Pazar alanı vatandaşların yeni uğrak merkezi olmaya aday oldu. Haftanın 2 günü hizmet veren kapalı pazar alanında çocuk oyun alanı, mescit, çay ocağı ve 300 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Çarşamba ve Cumartesi günlerinde açılan pazarda mahallelerden her 45 dakikada bir ücretsiz servis kaldırılıyor

Ümraniyeli esnaf ve vatandaşlar kapalı pazardan memnun: “Pazarımız, AVM’yi aratmıyor”

Kapalı pazarın kurulmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren pazar esnafı ve vatandaşlar, pazarın, avm kültürünü aratmadığını ve ilçeye böyle bir pazarın gerekli olduğunu ifade ederek hizmetlerinden dolayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür etti.

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