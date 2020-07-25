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Aktüel

Vatandaşlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-25 19:01:15 -
Vatandaşlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor

İSTANBUL (AA) - Cuma namazı ile 86 yıl sonra dün yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri sürüyor.

Açılışının ikinci gününde de Ayasofya-i Kebir Camii, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor.

Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Camiyi ziyaret eden bazı vatandaşlar ibadet ederken, bazıları da fotoğraf çekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendiriyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar camide, bazıları ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda ikindi namazını kıldı.

Namazdan sonra dualar eden vatandaşlar, tekbir getirdi.

Ayrıca, cami ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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