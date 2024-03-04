Vatandaşın yüzü gülecek! ŞOK Marketler “her gün ucuz fiyat” kampanyasını duyurdu!

Türkiye’nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ramazan’ın bereketini hanelere taşıyor. ŞOK Marketler ayçiçek yağından beyaz ete, patatesten soğana, sütten yumurtaya, pirinçten bakliyata kadar bir evin en temel ihtiyaçları arasında yer alan onlarca çeşit ürünü “her gün ucuz fiyat” ilkesiyle raflarına taşıyarak müşterilerinin yüzünü güldürecek. Güvenilir ve kaliteli ürünleri daima en uygun fiyatlarla Türkiye’nin dört bir yanında müşterileriyle buluşturan ŞOK Marketler’de seçili temel ihtiyaç ürünlerinde ara sıra değil sürekli ucuzluk sağlanarak müşterilerin bu ürünlere rahat ulaşmasına destek olmaya devam edilecek. Ayrıca ŞOK’un sadakat programı Win üyesi olan müşterilere özel avantajlar ve Ramazan ayında da sürecek Win kampanyaları ile müşteriler kazançlı alışveriş yapacak.

“‘Her gün ucuz fiyat’ politikamız ile hanelerin en temel ihtiyaçlarına bir gün değil her gün rahat ulaşmasını hedefliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: “ŞOK Marketler olarak daima ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere çalışıyor, ülkemizin 81 ilinde temel ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan’ı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde de Ramazan bereketinin hanelere taşınmasına destek olmak amacıyla temel ihtiyaç ürünleri arasından belirlediğimiz ürün gruplarında fiyatları oldukça düşük tutacağız. Amacımız bu ürünlerde geçici indirimler yapmak yerine sürekli ucuz fiyatı korumak.

Geçen sene hem Ocak ayında düzenlediğimiz fiyat sabitleme kampanyası hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyası ile sektöre öncülük etmiş; enflasyonla mücadeleye ve hane halkı ekonomisine önemli katkı sunmuştuk. Yeni kampanyamız ile de amacımız Türkiye’nin dört bir yanında halkımızın temel ihtiyaç ürünlerine daima ucuz fiyatlarla ulaşmasını sağlamak.”