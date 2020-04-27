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Aktüel

Vatandaşın vurdumduymazlığı pes dedirtti

Adana’nın Kozan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bayram arifesini aratmayan görüntü oluşturdu.

2020-04-27 16:34:25 -
Vatandaşın vurdumduymazlığı pes dedirtti

Adana’nın Kozan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bayram arifesini aratmayan görüntü oluşturdu. Polis ve bekçiler sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokaklara koştu. Bankalar, marketler önünde oluşan uzun kuyruklar pes dedirtirken polis ekipleri ve bekçiler vatandaşların sosyal mesafelerini koruması için mücadele etti.


Hiçbir önlem almadan sokağa çıkan bir vatandaşın virüsten korkmuyor musunuz soruna “Yo, korkmuyorum” demesi salgını ciddiye almadığını gözler önüne serdi.


Bazı vatandaşlar da mecbur oldukları için sokağa çıktıklarını belirterek kendilerini savundu.

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