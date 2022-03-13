Vatandaşın sağlık hakkını yine gasbedecekler! TTB'ye bağlı hekimler büyük greve çıkıyor

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Türk Tabipler Birliği üyeleri, İstanbul Kadıköy'de bir araya gelerek 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günleri grev yapacaklarını duyurdu.

Kadıköy'deki eyleme TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı. Tıp Bayramı haftasında greve çıkacaklarını belirten Fincancı, "Vazgeçmiyoruz, hakkımız olanı alacağız ve sağlıkta şiddeti durduracağız." dedi.

Vatandaşı hastanede terk edip eylemde bulucaklar!

Vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlar, yapacakları zorbalığı, "Büyük Beyaz Yürüyüş" ve "Beyaz G(ö)rev" adları ile yumuşattı.

Bugün saat 13.00’de Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen TTB'li hekimler, Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü. 14 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerde hastanelerde de eylem yapacaklarını duyuran hekimler, vatandaşları hastanelerde terk ederek, 14 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzlu Bahçe’de, 15 Mart Salı günü de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluşacak.

Bakan Koca'yı hedef aldılar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da hedef alan TTB Başkanı Fincancı, "Aylardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yürüyüşlerle, forumlarla, nöbetlerle, görevden göreve koşarak taleplerimizi haykırıyoruz. Haklarımız için sürdürdüğümüz mücadelede, 14 Mart Tıp bayramının, Büyük Beyaz Görevimizin arifesinde, Büyük Beyaz Buluşmamızı karanlığa inat beyaza kesmiş bir İstanbul’da gerçekleştiriyoruz." dedikten sonra, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanı bizlere bayram mektubu göndermiş, bilmem size de geldi mi? Nasıl bayram mektubuysa artık. 'Haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin, tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir.' demiş. Haklarımızı nasıl talep etmemiz gerektiğini söyleyivermiş kendince. Hastalarımızı ihmal ettiğimizi ima etmiş, sesimizi duyurma üslubumuzu belli ki beğenmemiş."