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Vatandaşı rahatlatacak açıklama: Çalışmalar bitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların merakla beklediği hal yasası için çalışmaların bittiğini açıkladı.

08 Mart 2019 Cuma 15:58
Vatandaşı rahatlatacak açıklama: Çalışmalar bitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN Türk'te gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pekcan, "Hal Yasası'nda çalışmalar bitti. Perakende Yasası'nda paydaşlarla iletişim deyiz" dedi.

Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"63 milyon dolar ek gümrük vergisi''

Türkiye, ABD'nin tercihli ticareti sona erdirmesi sonrasında ek 63 milyon dolar gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak.

"Çalışmalar bitti''

Hal Yasası'nda çalışmalar bitti. Perakende Yasası'nda paydaşlarla iletişimdeyiz. Yöresel ürünler marketlerde bulunacak. O bölgenin ürünlerinin olmasını sağlayacağız, bölgeye de destek olacak.

"Fahiş fiyat artışı en çok İstanbul'da''

81 ilde denetimlere devam ediyoruz. Sebze meyve hariç ürünlerde dengelenme sağlandı.Fahiş fiyat artışı en çok İstanbul hallerinde var. Denetim piyasasında denge sağlandı. Denetimler sonucunda savunma istedik.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:58
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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