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Yerel Vatandaşı bezdirmişlerdi! Polisten ceza yağdı
Yerel

Vatandaşı bezdirmişlerdi! Polisten ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 17:57:00 - 2024-01-14 18:16:57

Zeytinburnu-Bakırköy park içindeki sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Zeytinburnu - Bakırköy sahilinde park içindeki yürüyüş yollarında motor kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

43 bin 576 lira ceza yazıldı

 

Denetimlerde sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan ve polis tarafından durdurulan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

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