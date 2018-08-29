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Vatandaşa yedireceklerdi! Polis engelledi

Mersin'de kaçak kesilip, tüketime sunulmaya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:44
Vatandaşa yedireceklerdi! Polis engelledi

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet  Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir  apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi.

Polisin haber vermesi üzerine adrese giden Akdeniz Belediyesi Zabıta  Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı bir depoda saklanan 1,5 ton et ele  geçirdi.

Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığı tespit edilen etlere  el konulurken, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin tavuk eti olduğu belirlendi.

Tüketime sunulmaya hazırlanıldığı anlaşılan etler, kokmuş olması,  hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine  ait Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi.

Öte yandan, polis ekipleri de etlerin sahibi olduğu belirlenen Ahmad  Maher A, Ahmad S. ve İbrahim B'yi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:44
  1. Mersin
  2. kaçak tavuk

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  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU42 dk önce
    Polis yakaladı ne olacak Savcılık ne yapacak sorgulama ondan sonra ne olacak SALIVERECEK..bizim ne savcılara ne hakimlere güvenimiz kalmamış zaten polis zavallı yakalasa ne olacak.. bunları Damı BAŞKAN YAPACAK..Kanunlar ,Fransa .İsveç MİÇVEÇ..Adalet OSMANLI Adaleti olmadıkça bu işler yürümez..
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