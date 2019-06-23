Vatandaşa senet şoku

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Vatandaşlar her gün yeni bir taktikle mağdur ediliyor. Yasalardaki hukuki boşluklar da, helal yoldan parasını kazanan sıradan insanların ekmeğine göz dikenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘Bedelsiz kalan senedi işleme koyanlar’ ile ilgili açıkça kanun maddesine rağmen ‘takipsizlik’ kararıyla dosyalar kapatılıyor. Vatandaşların bu yolla yaşadığı mağduriyetlerin ise ardı arkası kesilmiyor. Müşteki Z.K. ev almak için anlaştığı şüpheli N.C.İ’ye 5 bin Türk Lirası verdiği, satış işleminden vazgeçtiği için senedi geri istediği, iade edilmeyince de İstanbul 7. İcra Müdürlüğü üzerinden dosyayı takibe koyarak ‘bedelsiz senedi kullanma suçu’ işlediği yönündeki şikayetinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Savcının ise önce dosyaya ‘yetkisizlik’ vererek başka savcılıklara yollaması sonra tekrar kendine gelen dosyayı ise takipsizlik vererek kapatması ise vatandaşa çifte mağduriyet yaşadı.