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Aktüel

Vatandaşa pazar yerinde maske dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında maske ihtiyacı oluşmasının ardından Düzce Belediyesi sokak sokak maske dağıtım çalışmasını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:06:44 -
Vatandaşa pazar yerinde maske dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında maske ihtiyacı oluşmasının ardından Düzce Belediyesi sokak sokak maske dağıtım çalışmasını sürdürüyor.


Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya geneline yayılan Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan temizlik seferberliğinin ardından Düzce Belediyesi, her noktada dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşların maske ihtiyacının karşılanması için de Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde bulunan maske dikim atölyelerinde üretilen maskeler vatandaşlara dağıtımı yapılıyor. Özellikle vatandaşların sıklıkla kullandığı pazar yerlerinde maske dağıtımı yapılırken, halka salgın ile ilgili bilgilendirici uyarılarda da bulunuluyor.

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