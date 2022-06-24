Vatandaşa helal olsun! Laftan anlamayan magandaya unutulmaz ders
Ankara'da mahalle sakinleri yüksek sesle müzik dinleyip ve cadde ortasında insanların hayatını tehlikeye atarak sürekli drift yapan magandanın aracının önünü keserek devirdi. Öte yandan magandanın ehliyetsiz olduğu bilgisi edinildi.
Ankara'da mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti. Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi.
Polis mahallelileri sakinleştirdi
Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.
"Halk arabayı devirdi"
Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, "Arabanın sahibi ehliyeti olmayan ufak bir çocuk. Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi" dedi.