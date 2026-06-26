Yurt dışından talep yağıyor! Etten daha fazla protein içeriyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KENEVİR ÇAĞRISINI HATIRLATTI Tekstil, kâğıt üretimi, inşaat malzemeleri, gıda, kozmetik ve tıp gibi çok geniş bir yelpazede ham madde olarak kullanılan çok yönlü bir bitki olan endüstriyel kenevir üretimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce Türkiye'de yeniden canlandırılması ve desteklenmesi çağrısını hatırlatan Öksüz, "Umudumuz kenevir. Yurt dışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" diye konuştu.