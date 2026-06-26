Yurt dışından talep yağıyor! Etten daha fazla protein içeriyor
Amasya'da gıda mühendisi Özge Öksüz tarafından kenevir tohumuyla üretilen özel kurabiye, etten yüzde 30 daha fazla protein içeriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Amasya'da gıda mühendisi Özge Öksüz tarafından kenevir tohumuyla üretilen özel kurabiye, etten yüzde 30 daha fazla protein içeriyor.
Amasya'da devlet desteğiyle yeniden canlandırılan kenevir üretimi, mutfakta ezber bozan bir inovasyona dönüştü. Gıda mühendisi Özge Öksüz'ün geliştirdiği, etten daha fazla protein ve yüzde 50 oranında lif içeren kenevirli kurabiyenin yurt dışındaki büyük popülaritesi ve Türkiye'deki üretim yolculuğunun tüm detayları haberimizde.
"KENEVİR ETTEN DAHA ÇOK PROTEİN İÇERİYOR" 5 yıl önce kenevirden ürünler geliştirmeye başladığını hatırlatıp kenevir tohumu tozu ekleyerek ürettikleri kurabiyenin en çok sattıkları ürünler arasında yer aldığını anlatan Özge Öksüz, "Kenevirden yaptığımız kurabiyeler etten daha çok protein içeriyor. Yüzde 30 protein ve yüzde 50 civarında lif içermekte. Uzun süre tokluk sağlayabilen ve ürün geliştirdik. Aynı zamanda gluten içermeyen bir ürün" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KENEVİR ÇAĞRISINI HATIRLATTI Tekstil, kâğıt üretimi, inşaat malzemeleri, gıda, kozmetik ve tıp gibi çok geniş bir yelpazede ham madde olarak kullanılan çok yönlü bir bitki olan endüstriyel kenevir üretimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce Türkiye'de yeniden canlandırılması ve desteklenmesi çağrısını hatırlatan Öksüz, "Umudumuz kenevir. Yurt dışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" diye konuştu.
40 YILDIR ATIL DURUMDAKİ FABRİKA YENİDEN ÜRETİME GEÇMİŞTİ Bölgede yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan eski ip sicim urgan fabrikasının 2 yıl önce kenevir işlemek üzere devletin desteğiyle yeniden faaliyete geçirilerek Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 kenevirden iplik üreten tesisi haline getirilmesi de umut oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23