Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

Mağdurlar adına konuşan Serdar Aytimur, yıllarca alın teri dökerek biriktirdikleri tüm mal varlıklarını bu projeye yatırdıklarını ifade ederek, “2014 yılından beri Mardin'de başlatılan konut projesinde ev satın alan ve yıllardır mağduriyet yaşayan aileleriz. Yıllarca çalışarak biriktirdiğimiz paralarımızı, çocuklarımızın geleceği ve aile için ayırdığımız birikimlerimizi, ayriyeten ziynet eşyalarımızı bozdurarak tek hayalimiz olan ev sahibi olabilmek için bu konutlara yatırdık.