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Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

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Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

MARDİN'de özel bir konut projesinden satın aldıkları dairelerin başkalarına da satıldığını öne süren 80 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

#1
Foto - Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

Artuklu ilçesinde 12 yıl önce başlatılan özel konut projesinden daire satın aldıklarını belirten 80 kişi, zaman içerisinde dairelerinin başkalarına da satıldığını öğrendiklerini öne sürüp, şüpheliler hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

#2
Foto - Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

Mağdurlar adına konuşan Serdar Aytimur, yıllarca alın teri dökerek biriktirdikleri tüm mal varlıklarını bu projeye yatırdıklarını ifade ederek, “2014 yılından beri Mardin'de başlatılan konut projesinde ev satın alan ve yıllardır mağduriyet yaşayan aileleriz. Yıllarca çalışarak biriktirdiğimiz paralarımızı, çocuklarımızın geleceği ve aile için ayırdığımız birikimlerimizi, ayriyeten ziynet eşyalarımızı bozdurarak tek hayalimiz olan ev sahibi olabilmek için bu konutlara yatırdık.

#3
Foto - Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

Kimimiz ödediğimiz paraların karşılığını alamadı, kimimiz verdiğimiz senetler nedeniyle icra süreçleri ile karşı karşıya kaldı. Bazı aileler, ekonomik olarak büyük kayıplar yaşarken, bazıları ise bu süreç nedeniyle ciddi psikolojik ve sosyal sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı” diye konuştu.

#4
Foto - Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

Geçen sürede konutlarının teslim edilmediğini belirten Aytimur, “Satın almış olduğumuz evlerin başka şahıslara satıldığı ve başka ailelerin yerleştirildiğini tespit ettik.

#5
Foto - Maalesef fıkra değil gerçek: Ev almak isterken başlarına gelmeyen kalmadı!

Bunun için de ayrıca işlem yapılmasını rica ediyoruz. Yaklaşık 12 yıldır süren mağduriyetimizin yetkili makamlar tarafından incelenmesi, sorumluların tespit edilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesini bekliyoruz. Bu nedenle hazırladığımız dosyayı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunarak hukuki sürecin başlatılmasını talep ediyoruz” dedi.

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