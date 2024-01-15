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Otomotiv Vatandaş uygun zamanı bekliyordu! İkinci elde alım fırsatı mı?
Otomotiv

Vatandaş uygun zamanı bekliyordu! İkinci elde alım fırsatı mı?

Yeniakit Publisher
2024-01-15 13:28:00 - 2024-01-15 13:33:13
Vatandaş uygun zamanı bekliyordu! İkinci elde alım fırsatı mı?

İkinci el araç almayı planlayan vatandaşlar bekleme dönemine girerken fiyatları yakından takip ederek pazar için temkinli hareket etmekteydiler.

Otomotiv piyasasında fiyat bazlı talep devam ederken özellikle ikinci el araç alımı için hangi dönemin takip edilmesi gerektiği merak ediliyordu. VavaCars’ın, her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin aralık ayı sonuçlarına göre; eylül, ekim ve kasım aylarında gerileyen ikinci el araç fiyatları, duraklama dönemine girdi.

İnebileceği seviyeleri gördü

2023’ün son ayında görülen duraklamaya işaret eden VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Kasım ayında yaşanan yüzde 2’lik düşüşün ardından aralık ayında fiyatların sabit kalması, ikinci el araç fiyatlarının inebileceği en düşük seviyeye ulaştığını gösteriyor. Yeni yıl ile birlikte fiyatların kur ve enflasyona paralele bir artış göstereceğini göz önüne aldığımızda, avantajlı bir şekilde araç sahibi olmanın en uygun dönemine girdik” dedi.

Yeniden artışa geçer mi?

İkinci el araç almayı planlayan vatandaşlar da bekleme dönemine girerken fiyatları yakından takip ederek pazar için temkinli hareket etmekteydiler. Gözelekli, kasım ayında yaşanan yüzde 2’lik düşüşün ardından fiyatların aralık ayında sabit kalmasıyla, ikinci el araç fiyatlarının dip seviyeye ulaştığını söyledi. Yeni yılda yapılan zamların yanı sıra kur ve enflasyon etkilerine paralel olarak fiyatların yeninden artış trendine gireceğine işaret eden Gözelekli, ocak ayının araç sahibi olmak isteyenler için en avantajlı dönem olduğunu belirtti.

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