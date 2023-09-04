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Yerel Vatandaş şikayetçi: Seferler yetersiz!
Yerel

Vatandaş şikayetçi: Seferler yetersiz!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 17:41:00 -
Vatandaş şikayetçi: Seferler yetersiz!

Batman Havalimanının rutin bakım nedeniyle bir ay süreyle uçuşa kapatılmasının ardından Batman Belediyesi otobüs seferleri düzenleme kararı aldı. Servis kararını olumlu karşılayan vatandaş, otobüs seferlerinin yetersiz olduğunu belirterek sefer sayılarının artırılmasını istedi.

Batman Havalimanının rutin bakım nedeniyle bir ay süreyle uçuşa kapatılmasının ardından Batman Belediyesi otobüs seferleri düzenleme kararı aldı. Servis kararını olumlu karşılayan vatandaş, otobüs seferlerinin yetersiz olduğunu belirterek sefer sayılarının artırılmasını istedi.

Diyarbakır Havalimanından Batman'a gelen yolcular otobüs yetersizliğinden dolayı birçok yolcunun uzun süre ayakta olmasından şikâyetçi olduğu görüntüler vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Batman Havalimanında pist yenileme çalışması nedeniyle havalimanının eylül ayı boyunca uçuşlara kapalı olacağını belirtmesinin ardından Batman Belediyesi yolcu başına 4 lira 40 kuruş ile bazı otobüslerin Diyarbakır Havalimanı ile Batman arasında hizmet vereceğini belirtildi.

Batman Belediyesinin uçak yolcularına verdikleri otobüs hizmetinin olumlu ve güzel bir hizmet olduğunu fakat yetersiz olduğunu belirten yolcular, otobüs yetersizliği nedeniyle birçok uçak yolcusunun saatlerce ayakta kaldıklarını belirterek yetkililerden otobüs sayısının artırılması talebinde bulundu. (İLKHA)
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