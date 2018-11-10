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Vatandaş rahat bir nefes alacak...Tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşlara bürokraside büyük kolaylık sağlayacak olan yeni sistemle ilgili tarihi açıkladı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:01
Vatandaş rahat bir nefes alacak...Tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak olan yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. "Devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği bir yapıya  geçeceğiz" diyen Oktay, 'Kuyrukları artık görmüyor olacağız. Zaten birçoğu uygulanmaya başlandı.  Vatandaşımız artık bunu yavaş yavaş hissediyor. Bunun pilot uygulamasını en geç inşallah 1 yıl içerisinde yani 2019'un sonuna kadar test etmiş olacağız. O noktaya geldik."

Yeni sistemin ekonomiye de katkı sağlayacağını vurgulayan Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu kapıda şu kadar bekledik, burada şunu istediler, gibi sözlerden  inşallah tamamen kurtuluyor olacağız. Bunun bizim ekonomimize, ihracatımıza da  olumlu yansımaları olduğunu hep birlikte göreceğiz"

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:01
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