Vatandaş rahat bir nefes alacak...Tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak olan yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. "Devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği bir yapıya geçeceğiz" diyen Oktay, 'Kuyrukları artık görmüyor olacağız. Zaten birçoğu uygulanmaya başlandı. Vatandaşımız artık bunu yavaş yavaş hissediyor. Bunun pilot uygulamasını en geç inşallah 1 yıl içerisinde yani 2019'un sonuna kadar test etmiş olacağız. O noktaya geldik."

Yeni sistemin ekonomiye de katkı sağlayacağını vurgulayan Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu kapıda şu kadar bekledik, burada şunu istediler, gibi sözlerden inşallah tamamen kurtuluyor olacağız. Bunun bizim ekonomimize, ihracatımıza da olumlu yansımaları olduğunu hep birlikte göreceğiz"