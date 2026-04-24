Gündem
Vatandaş kan ağlarken BM yine "memnuniyet" masalı okudu! Lübnan'da katliam durmuyor, sözde barış örgütü kağıt üstünde "ateşkes" kutluyor!

Vatandaş kan ağlarken BM yine "memnuniyet" masalı okudu! Lübnan'da katliam durmuyor, sözde barış örgütü kağıt üstünde "ateşkes" kutluyor!

Siyonist İsrail'in Lübnan topraklarında sürdürdüğü vahşet ve işgal harekatı karşısında bugüne kadar tek bir somut adım atamayan, sadece "endişe" duymakla yetinen Birleşmiş Milletler (BM), yine sınıfta kaldı. ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu 3 haftalık ek ateşkes süresini büyük bir "başarı" gibi selamlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki gerçekleri görmezden gelerek adeta Siyonizm'in değirmenine su taşımaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta uzatılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreter, Lübnan hükümeti ile İsrail arasında varılan ve üç hafta daha uzatılan ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyor." diyen Dujarric, Guterres'in tüm tarafları, ateşkese tam olarak saygı göstermeye ve daha fazla saldırıdan kaçınmaya çağırdığını belirtti.

 

Dujarric, "Bu anlaşmaya rağmen güneydeki barış gücü meslektaşlarımız, erken saatlerde endişe verici bir olay bildirdi. İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından, yol temizliği yapan barış güçlerinin birkaç metre yakınına bir şok bombası atıldı." ifadelerini kullandı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını dile getiren Dujarric, akabinde BM Barış Gücü ekibinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ya bırakın bunları

kendi memleketine bakın < bu lübnan hükümeti deniz sahaların bize vereekti vazgecti rumlara verdi salayın gitsin
