Vatandaş isyanda! Gelen eli boş dönüyor

İkinci el araba fiyatlarında artış devam ediyor. Araba fiyatlarındaki artışın devam etmesini fırsat bilen vatandaşlar ise araçlarını satmak için Kocaeli’deki oto pazarlarına akın etti. Oto pazarına gelerek arabalarını satmak isteyen vatandaşların araçlarının penceresindeki fiyatları görenler ise pazardan eli boş döndü.

Fiyatların yükseldiğini görünce fırsatı değerlendirmek istediklerini söyleyen araç sahipleri, alıcı bulamadıklarını belirttiler. Araç almak isteyen vatandaşlar ise fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, çözüm bulunması gerektiğini dile getirdiler.

Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkardı

Bal satmak için geldiği oto pazarında fiyatların yüksek olduğunu görünce aracını satmaya karar verdiğini söyleyen Ercan Avcı, “Şu anda buraya bal satmaya geldim ben. Fakat istediğim fiyata müşteri bulabilirsem arabayı da satarım. Ben tok satıcıyım. Şu anda sıfır araç olmadığı için ikinci el fiyatları fırlamış durumda. Arabası olan varsa satsın, beklesin. Fırsatı değerlendirmek istiyorum. İnsanlar muhabbet etmeye gelmiş, alıcı yok. 3 hafta önce alan alanaydı, şimdi bakıyorlar. İnsanlar etikete bakıp geçiyor. Bal satmaya geldim, fırsatı da değerlendirmek istiyorum” dedi.

"Bu paraya araba bulabilmek mümkün değil"

Oto pazarına 20 bin TL bütçesi ile araç almaya geldiğini söyleyen Cemal Özçelik isimli vatandaş, fiyatları görünce şaşırdığını ifade ederek, “Araç bakmaya geldik ama maalesef alamıyoruz. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Delinin birisi kuyuya bir taş attı, şimdi bin tane akıllı çıkartamıyor. Fiyatlara bak kardeşim, olmayacak arabalar 25 bin TL, 40 bin TL. Benim en çok 20 bin TL bütçem var. Bu paraya araba bulabilmek mümkün değil. O fiyata alamıyorsun. Binilecek araba alamazsın. O fiyata araçların güvenliği yok. Binilecek en düşük araba 40 bin-50 bin TL. Fiyatları görünce vazgeçtim. Herkes öyle, bakıyorlar almıyorlar. Olmayacak fiyatlar bunlar” diye konuştu.

Fiyatların yüksek olmasını değerlendirmek için otomobilini satmaya karar verdiğini belirten Ramazan Altun ise, “Aracımı satmaya geldim. İkinci el fiyatları fırlayınca belki kar ederim diye aracımı pazara getirdim. Müşteriler aracın hasarına, bir de kilometresine bakıyor. Şimdi fiyatlar yüksek olduğu için de müşteri yok. Fiyatı görünce aracın kusuruna yönleniyorlar. ‘Hasarı ne kadar, kilometresi ne kadar’ gibi sorularla fiyatı düşürmeye çalışıyorlar. Fiyatlar yüksek olduğu için halkımız kusurlarına yönleniyor. Biz de fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Araba bakıyorum ama bisiklet alıp gideceğim"

Fiyatlara tepki gösteren Muzaffer Erdem, "Araba bakıyorum ama bisiklet alıp gideceğim. Fiyatlar aşırı yüksek. 40 bin TL değerindeki araba olmuş 80 bin TL. Nasıl alalım? Geçmişe göre fiyatlar üç katı olmuş. Araba bakmaya geldik ama boş gidiyoruz. Buradan giderken sebze, meyve alayım da boş gitmeyeyim dedim. Araba almaktan vazgeçtik. Daha da yükseğe gidiyor, hiç düşeceğe benzemiyor. Yetkililer bu işe el atsın" ifadelerini kullandı.

Bakmakla yetindiler

Gaziantep’te ise her pazar günü kurulan ikinci el oto pazarında ne alıcının ne de satıcının yüzü gülüyor. Yüzlerce satılık araçtan oluşan uzunca kuyruğu gezen vatandaşlar sadece bakmakla yetiniyor.

Son yılların en yüksek ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme eğilimi göstermezken, alıcılar bakmakla yetiniyor. Fiyatların çok yüksek olduğundan şikayet eden vatandaşlar, umutla piyasanın normale dönmesini bekliyor.

1999 model 89 bindeki otomobilin 35 bin liradan, 2010 model 130 bindeki otomobilin 140 bin liradan alıcısını beklediği oto pazarında bütçesine göre araç arayan Adem Yıldırım, “Piyasada iki haftadır araştırma yapıyorum ve maalesef piyasa uçmuş durumda. Bir orta halli ailenin alabileceği bir araba yok, bütçeyi aşırı aşıyor. Bu şekilde bir ailenin buradan araba alması imkansız bir şey. Satıcı da piyasa neyse ona göre yazmak zorunda, onlar da yüksek fiyat vermek istemiyor. Burada satan da memnun değil, alıcı da memnun değil” dedi.