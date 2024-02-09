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Gündem Vatandaş durumu bir solukta özetledi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Gündem

Vatandaş durumu bir solukta özetledi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-02-09 10:40:00 -

Bir sokak röportajında konuşan vatandaş Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi durumu bir solukta özetledi.

Ben reisle geldim, reisle giderim, diyerek düşüncelerini aktaran vatandaşın sözleri sosyal medyada viral oldu.

Her önüne gelenin reise saldırdığını söyleyen vatandaş bakın başka neler anlattı…

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Yorumlar

hasel

Reis,ülkemiz için artı değerdir.Geceli-gündüzlü devamlı ülke için çalışıyor.Daha ne istiyorsunuz.Petro ve doğalgaz sorunu çözersek;daha da vereceğim diyor.Reisimizi sevmeyen ölsün o kadar.
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