Vatandaş durumu bir solukta özetledi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Bir sokak röportajında konuşan vatandaş Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi durumu bir solukta özetledi.
Ben reisle geldim, reisle giderim, diyerek düşüncelerini aktaran vatandaşın sözleri sosyal medyada viral oldu.
Her önüne gelenin reise saldırdığını söyleyen vatandaş bakın başka neler anlattı…
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Sosyal Medya
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