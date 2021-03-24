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Gündem Vatandaş can, bunlar kargaşa derdinde: KESK, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor!
Gündem

Vatandaş can, bunlar kargaşa derdinde: KESK, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Ankara'ya yürüme kararı aldı. İstanbul Mecidiyeköy'den yürümeye başlayan grup, Aile Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:58:00 -
Vatandaş can, bunlar kargaşa derdinde: KESK, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da bazı gruplar öne sürdükleri bahanelerle kontrolsüz bir şekilde toplanarak eylem yapıyor.

Art arda eylem kararları!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra meydanlara önce sözde kadın savunucuları çıktı. Boğaziçi provokatörleri de altı gün sürecek 'direniş' eylemi başlattı. Son olarak ise KESK, İstanbul'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı.

Aile Bakanlığı önüne gidecekler

KESK'in İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştireceği yürüyüş, İstanbul Mecidiyeköy'den başlatıldı. Provokatif grup; Kocaeli, Yalova, Bursa ve Eskişehir’i güzergahından Ankara'ya yürümeyi planlıyor. Gruptakiler Ankara'ya ulaştıktan sonra; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması düzenleyecek.

'KHK'lar gidecek, biz kalacağız'

FETÖ'cü alçaklara yönelik KHK'lara yönelik açıklamada bulunan grup; İzmit'te basın toplantısı düzenledi. KESK'e bağlı gurptakiler; 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum', 'İhraçlara, açığa almalara ve baskılara teslim olmayacağız' ve 'KHK’lar gidecek, biz kalacağız' yazılı pankartlar açtı.

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Yorumlar

fevzi

fetöcüler ve küreselciler işbaşında
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zeki

Yazık ki yazık ülkemhep yerinde saydı durdu
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