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Ekonomi Vatandaş birikimini böyle değerlendiriyor
Ekonomi

Vatandaş birikimini böyle değerlendiriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:43:37 - 2023-11-30 13:43:37
Vatandaş birikimini böyle değerlendiriyor

Yılın üçüncü çeyreğinde yastık altı altın ve nakit, bir önceki dönemle aynı kaldı. Devamında sistem içi altın ve döviz vadeli hesap takip etti.

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nda önceki çeyreğe göre düşüş gerçekleşirken 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu

Hisseye tercih arttı

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde ise, üçüncü çeyrekte yastık altı altın ve nakit, bir önceki dönemle aynı kalarak yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 17 ile sistem için altın, ardından yüzde 12 ile döviz vadeli hesap takip etti. Hisse senetlerinin tercih edilme oranı önceki dönemdeki artış trendini sürdürerek bu dönemde 3 puan artış gösterdi ve yüzde 12 oldu.

Erkekler ne tercih ediyor?

Böylelikle hisse senetlerinin tercih edilme oranı 2023 yılının başından beri 7 puan arttı. Erkekler hisse senedini kadınlara oranla daha çok tercih etti. Erkeklerin yüzde 15’i hisse senedini tercih ederken, kadınlarda bu oran yüzde 6 olarak gerçekleşti. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 10, TL vadeli hesap oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise 3 puan artışla yüzde 6 oldu.

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