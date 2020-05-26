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Aktüel

Vatandaş ’Alo’ diyor, belediye yardıma koşuyor

Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:49:06 -
Vatandaş ’Alo’ diyor, belediye yardıma koşuyor

Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor.


İscehisar Belediyesi çalışanlarından oluşturulan ekipler, 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İscehisar Belediyesi olarak tüm personel ve ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Gelen taleple vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan da yapılan uyarıları dikkate alarak evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Tüm çabalarımız vatandaşlarımız sağlığı için”dedi.

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