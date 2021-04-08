Vatandaş akın etti! Türk çılgınlığı... Dedesi halası üzerine alanlar bile var

Borsada halka arz edilen yeni şirketlerin tavan yapması, kısa sürede yüksek getiri kovalayan yatırımcıların iştahını kabarttı. Borsada yerli yatırımcı sayısı son 1 yılda 1 milyon artarak 2.3 milyona ulaşırken, yaşanan halka arz çılgınlığından pay almak isteyenler akrabalarını da işin içine dahil etmeye başladı.

Hatta bazı gençler halka arz sırasında daha çok hisse almak için dedesine bile yatırım hesabı açıyor.

Eşit dağıtılıyor

Halka arzda talep toplama sırasında çoğu şirket, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle 'eşit dağıtım' yöntemini kullanıyor. Yani halka açılan bir şirket eğer 1 milyon adet hisse satışa çıkarmışsa ve 100 bin kişi talepte bulunmuşsa herkese eşit şekilde 10'ar hisse dağıtılıyor. Eğer dedeye de hesap açılıp talepte bulunulmuşsa alınabilen Hisse adedi 20'ye çıkıyor.

Talep çok yoğun

Son halka arzlardan Işık Plastik için 401 bini aşkın kişi başvurmuş ve eşit dağıtım yapılarak herkese 28 adet hisse dağıtılmıştı. Önceki gün halka arzı tamamlanan QUA Granite'de ise başvuran 846 bin kişiye 29 adet hisse dağıtıldı. Yine sonuçları dün açıklanan halka arzlardan yoğun talep gören Tureks'te de 484 bini aşkın yatırımcıya 30'ar adet Hisse verildi.

Çılgınlık yaşanıyor

Akşam'dan Yaşar Kızılbağ haberine göre, uzmanlar yerli yatırımcının halka arzlara 'ilgi'sinde değil ama 'algı'sında sorun olduğunu belirterek yaşananları 'çılgınlık' olarak niteliyor. Uzmanlar halka arzlardan alım yapanların 'fiyat düşer' korkusu yaşamadığını belirterek önlem alınmasını istedi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da hafta başında, fiyatlara müdahale edemeyeceklerini belirterek "Meydana gelebilecek zarardan biz sorumlu değiliz" diyerek yatırımcıları uyarmıştı.

Üç şirkete 2.3 milyon başvuru

Halka arzlar o kadar büyük ilgi gördü ki bazılarına 100'lerce kat talep geldi. Talep rekoru 139 katla Turk İlaç'ta. Son halka arz edilen Matriks 9, Turex 6.1, Que Granite 5.8 kat talep görürken bu 3 şirkete 2.3 milyon yatırımcı başvurdu.

Borsa uzmanları uyarıyor: Bir şeyler ters gidiyor

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: Son dönemde açılan yatırım hesaplarının çoğu halka arz için açılıyor. Halka açılan şirketler peşpeşe 5-10 gün tavan yapıyor. Bu şirketlerin birinde değerleme hatası olur. Hepsinde mi var? İnsanlarda fiyat düşer korkusu yok. Muazzam bir çılgınlık var. Teker bir yerde kırılacak.

Stratejist Işık Ökte: MKK sicil numarasını halka arzlarda 1'e indirince insanlar aile içi, eş dayı, enişte, dünür üzerinden değişik TC kimlik numarası ile 5-10 bin liralık hesaplar açıyor.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek: Birşeylar ters gidiyor. Halka açılanların birinde ikisinde değerleme hatası olur. Hepsinde mi var. Çözüm bulunmalı.