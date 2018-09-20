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‘Vatana iki bacağım değil canım feda olsun’

Afrin’de, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını diz altından kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Hasan Muhammed Çeçen, “Vatana iki bacağım değil canım feda olsun” dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:31

Afrin’de, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını diz altından kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Hasan Muhammed Çeçen, “Vatana iki bacağım değil canım feda olsun” dedi. Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Mart’ta teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Çeçen, iki bacağını diz altından kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından mayıs ayında Tokat’ın Turhal ilçesindeki babaevine dönen Çeçen’in tedavisi sürüyor.

4 ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU

Olay günü kandil olduğunu belirten Çeçen, duygularını şu sözlerle aktardı: “Hepimiz ailelerimizi aradık. Patlama sonrası ben gazi oldum. 4 arkadaşım ise şehitlik mertebesini gördü. Vatana iki bacağım değil canım feda olsun. Vatan sevgisi bizde her şeyden önce gelir. Bugün Gaziler Günü. Bizler gazi olduk ama şehit olmak isterdik. Türk milleti şehit olur, gazi olur asla vatanını böldürtmez. Suriyeliler çok teşekkür etti. İnsanlar mağdur, biz ne kadar şükretsek azdır.”

TERÖR YANDAŞINA TEPKİ

Türkiye’nin mazlumların yardımına koştuğunu belirten Gazi Çeçen, şöyle devam etti: “Hastaneden çıkarken, ‘Tez protez bacağımı takın ben askere gitmek istiyorum’ dedim. Kandil’e Türk bayrağı dikilirken onların arasında olmak isterdim. Niye? Vatan, içimizdeki sevgi o. Allah devletimize, Cumhurbaşkanımıza zarar vermesin. Terörü savunanlara hakkımı helal etmiyorum.”

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:31
  1. Tokat
  2. Piyade Sözleşmeli Er Hasan Muhammed Çeçen
  3. Afrin
  4. gazi

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