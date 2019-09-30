0553 313 94 23

Vatan savunmasını görmek için "Nene Hatun"a ziyaretci akını

"93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı esnasında büyük mücadelelere, acılara, kahramanlıklara sahne olan bölgede oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, son 5 yılda ziyaretci sayısı yaklaşık 500 bine ulaştı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
Vatan savunmasını görmek için "Nene Hatun"a ziyaretci akını

Rus güçlerinin Erzurum ve Anadolu topraklarına ilerlemesini engellemek için binlerce insanın şehit olduğu, acının, mücadelenin ve kahramanlığın yaşandığı yerde oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, son 5 yılda vatan savunmasını yerinde görmek isteyen yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında yoğun mücadelelerin yaşandığı Aziziye 1- 2 ve Mecidiye tabyalarının yer aldığı Yakutiye ilçesindeki Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, geçmişte bu bölgede yaşanan acı ve kahramanlıkların izlerini taşıyor.

Türk askerlerinin yanı sıra ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan Erzurum halkı ile "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar" deyip çocuğunu beşikte bırakarak savaş alanına koşan Nene Hatun'un kahramanlığının yaşandığı Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, tarihi ve maneviyatı ziyaretçileri duygulandırıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yıl boyunca ziyaret ettiği ve misafirlerine geçmişte yaşanan acılar ile kahramanlıkları hissettiren Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, bünyesindeki kültür sokağı, kafeterya, lokanta, çay bahçesi ve silah sergi alanı ile son 5 yılda yarım milyon ziyaretçiyi konuk etti.

"5 yılda 500 bin civarında ziyaretçi parka geldi"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın 2009'da milli park ilan edildiğini hatırlattı.

Halkın ellerindeki baltası, tüfeği, sopası ile bölgede yurt savunmasında önemli rol oynadığını ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Son 5 yılda 500 bin civarında ziyaretçi parka geldi. Burası tarihimiz ve yurdumuzun savunması açısından önemli noktadır. İnsanlar, tarihsel geçmişini öğrenmek ve atalarının nasıl mücadele verdiğini yerinde görmek ve şahit olmak amacıyla parka ziyarette bulunuyor. Ziyaretçilerimiz parkta etkileniyor ve hüzünleniyor. Ziyaretçiler parkta hem tarihini öğreniyor hem de hüzünlenip daha fazla ziyaretçi oluşmasına neden oluyor."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
  1. Erzurum
  2. hüzün turizmi
  3. Nene Hatun Tarihi Milli Parkı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dayezade Camii, Ekrem izin verirse onarılacak
    1. Dayezade Camii, Ekrem izin verirse..
    2. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    3. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
    4. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş camiasının..
    5. Vatan savunmasını görmek için "Nene..
    6. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    7. Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880..
    8. Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü..
    9. Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama..
    10. Cengiz Ünderli Roma 3 puanı tek golle..
    11. 10.duruşma! Şarlatan Oktar ve 13 tepe..
    12. Sinan Engin'den çarpıcı sözler: Şu..
    13. Yerli ve milli yatırımlar artarak..
    14. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak
    15. Yorumcu Ahmet Çakar'dan Orman'a:..
    16. Süleyman Soylu Ukrayna'da
    17. Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı..
    18. Yeni Ekonomi Programında neler var?..
    19. Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor
    20. Yerinden edilen İdlibliler: 'Memlekete..
    21. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    22. Vergi dairelerinden ikinci iş daveti!..
    23. Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp..
    24. 'Gedelek turşusu' kış için hazırlanıyor
    25. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
    26. Konut kredisi yapılandırma nasıl..
    27. O ülkede büyük deprem! 6,8 ile sallandı!
    28. Anadolu’yu biz yapan gezilere imza..
    29. Fidan üretiminde büyük artış oldu
    30. 'Hiç olmazsa önemli konularda ortak..
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!