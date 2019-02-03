Vatan Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu.

Vatan Partisi’nin aday tanıtım töreni Üsküdar Aktürk Düğün Salonu’nda gerçekleşti.

İstanbul adayı: Mustafa İlker Yücel

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu.

Doğu Perinçek'in açıklamasından satır başları şöyle;

“Zeybeklerimiz kahramanlık, horonlarımız kahramanlık, halaylarımız kahramanlık ve siz İstanbul'un kahramanlarını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çünkü kahramanlık dönemine girdik.

Türkiye'nin önündeki sorunlar Akif Yılmaz gibi kahramanlarla çözülür. İlker Yücel gibi kahramanlarla çözülür. Zor bir döneme girdik. Çetin bir döneme... Yani kahramanların çağına...

Türkiye'nin önündeki sorunlar kahramanlarla çözülür. Böyle gitmez, üretim ekonomisi kurulacak. ABD'nin borçlanma ekonomisi duvarını yıkacağız. Ekonomik krizden üretim devrimiyle çıkacağız.

CHP ve İyi Parti'nin HDP ile işbirliği bir seçenek değil, bir çıkmazdır. Ancak ABD Türkiye'yi işgal ederse PKK iktidar ortağı olabilir. Ne Türk milleti ne Türk ordusu buna izin vermeyecektir

Türkiye kahramanlar çağına girmiştir. Kahramanlar zamanı, Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Görevlere hazırız. Kahramanlar görevlere hazır. Ve görüyorum hepinizin gözlerinde ışıltılar, yürekler güm güm atıyor.

Girer girmez hepinizin yüzlerinden gözlerinden bu görevlere hazır olduğunuzu gördüm. Vatan Partisi yedi ateşten geçerek geldi buraya. Onun için yerel seçimlere girerken şunu söylüyoruz, Karşımıza kahramanlarınızı çıkarın varsa, yiğitler yarışsın bu seçimde.

İstanbul'a birikimiyle, kararlılığıyla, geçtiği sınavlarla bir kahramanı öneriyoruz. İstanbul'un sorunlarını çözecek kahramanın ismi: M. İlker Yücel!”