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Gündem Vatan Partisi'nden ezber bozan dolar önerisi
Gündem

Vatan Partisi'nden ezber bozan dolar önerisi

Vatan Partisi, dolar kurundaki dalgalanma sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:32:00 - 2021-11-24 16:37:36
Vatan Partisi'nden ezber bozan dolar önerisi

Doğru Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi, doların tarihi yükselişinin ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak, 'Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın!' dedi. Vatan Partisi’nin krize dair bu “çözümü” sosyal medyada gündem oldu.

Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybının ardından genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi'nden ilginç bir ‘çözüm önerisi' geldi. Partinin, sosyal medya hesabından bir video paylaşılarak doların yasaklanması istendi.

Serbest piyasa rejimine son

Vatan Partisi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, “Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!” ifadeleri kullanıldı.

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