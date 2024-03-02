  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan: Türkiye dünyada önde geliyor

Mete Yarar'dan Ülkü Ocakları ile ilgili olay çıkış: Masama geldiler ama üzüldüm

Marmara'da yaşayanlar için acil uyarı! Oksijen bitmek üzere!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı! O dev projede takvimi işliyor... Şehre yeni yollar geliyor!

Togg'dan müthiş haber! Sıfır faiz kampanyası başladı

Necmettin Batırel uzun süren sessizliğini sonunda bozdu: Utanacaksınız! Dolar kuru o tarihte düşecek

Batı'dan ithal beyinler anlayamaz! En yüksek ihracat rekoru kırıldı

Katil İsrail, Refah'ı vurdu! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Murat Kurum’un gölgesinde İmamoğlu mitingi

Karar Meclis'ten geçmişti: İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih!
Gündem Vatan Partisi'nden Akit Medya'ya ziyaret!
Gündem

Vatan Partisi'nden Akit Medya'ya ziyaret!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 23:42:00 -
Vatan Partisi'nden Akit Medya'ya ziyaret!

Vatan Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan Akit Medya Gurubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

 ANKARA 

31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen gazeteci Utku Reyhan Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek’i ziyaret etti.

Ziyarete Vatan Partisi MKYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ve parti yöneticileri da katıldı. Utku Reyhan, mevcut yönetimin Ankara’ya yeni hiçbir şey kazandırmadığının altını çizerek, “Cumhuriyetin başkentinde havaalanı metrosu bile yok. Son beş yılda başkente hiçbir şey kazandırılamadı. Ankara’yı Cumhuriyete yakışır bir başkente dönüştürmek için yola çıktık” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem de, Utku Reyhan’ın dürüst bir gazeteci olduğunu, aynı dürüstlüğü belediye yönetimine de taşıyacağına inandığını vurguladı.

Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek ise “Bir meslektaşım olarak Utku Reyhan’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Latif Şimşek Dinamit'te sordu! 'Yeniden Refah Partisi HÜDA PAR'dan rahatsız mı?'
Latif Şimşek Dinamit'te sordu! 'Yeniden Refah Partisi HÜDA PAR'dan rahatsız mı?'

Gündem

Latif Şimşek Dinamit'te sordu! 'Yeniden Refah Partisi HÜDA PAR'dan rahatsız mı?'

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!
Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

Siyaset

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Latif Şimşek'e şoke eden PKK açıklaması!
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Latif Şimşek'e şoke eden PKK açıklaması!

Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Latif Şimşek'e şoke eden PKK açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah’ı bu adam bitiriyor! “Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın!” Erbakan’ın değerlerini Halk TV’de peşkeş çekiyor? Sen de bu işe ortak mısın Fatih?
Gündem

Yeniden Refah’ı bu adam bitiriyor! “Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın!” Erbakan’ın değerlerini Halk TV’de peşkeş çekiyor? Sen de bu işe ortak mısın Fatih?

Halk TV’de Erdoğan düşmanlığı yapmaya devam eden Yeniden Refahlı ‘şantajcı’ Doğan Aydal mensubu olduğu partiyi bitirecek. Rahmetli Erbakan H..
Çarkçıların efendisi Özgür, Bay Kemal'i bile solladı! Bedelli askerlik çıkışı elinde patladı
Siyaset

Çarkçıların efendisi Özgür, Bay Kemal'i bile solladı! Bedelli askerlik çıkışı elinde patladı

Bedelli askerlik yapanların ülkesini sevmediğini ima eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerl..
Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı
Gündem

Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, son 10 günde Ankara'da büyük bir değişim yaşandığını belirterek elin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23