Vatan Partisi'nden Akit Medya'ya ziyaret!

ANKARA

31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen gazeteci Utku Reyhan Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek’i ziyaret etti.

Ziyarete Vatan Partisi MKYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ve parti yöneticileri da katıldı. Utku Reyhan, mevcut yönetimin Ankara’ya yeni hiçbir şey kazandırmadığının altını çizerek, “Cumhuriyetin başkentinde havaalanı metrosu bile yok. Son beş yılda başkente hiçbir şey kazandırılamadı. Ankara’yı Cumhuriyete yakışır bir başkente dönüştürmek için yola çıktık” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem de, Utku Reyhan’ın dürüst bir gazeteci olduğunu, aynı dürüstlüğü belediye yönetimine de taşıyacağına inandığını vurguladı.

Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek ise “Bir meslektaşım olarak Utku Reyhan’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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