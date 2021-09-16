Vatan Partisi'nde rezillik! Suçlardan suç beğen: Hırsızlık mı, taciz mi?

Doğu Perinçek yönetimindeki Vatan Partisi, akılalmaz bir taciz rezaleti ile çalkalanıyor.

'Hem taciz hem hırsızlıktan ceza almalı'

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D'nin, partili bir kadının evinden iç çamaşırlarını çaldığı iddiası ile ilgili savcılık iddianamesi tamamlandı. İddianamede iç çamaşırı çalmanın, "taciz" suçu kapsamında değil, "hırsızlık" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Müştekinin avukatları ise şüphelinin "hırsızlık" ve "taciz" suçundan ceza alması gerektiğini söyledi.

Mide bulandıran olay!

İddianamede, okuyanların midesini bulandıran ifadeler yer aldı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D’nin, parti üyesi G.P.'nin odasına girerek, çeşitli zamanlarda 19 kirli iç çamaşırını gizlice aldığı belirtilirken, A.D'nin ise iç çamaşırlarını çaldığını itiraf ettiği ancak sayısının 19 olmadığını söylediği aktarıldı.

'Parti yöneticileri olayın üstünü örttü'

Tacize uğradığını beyan eden G.P, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D için parti yönetimine şikayette bulunduğu ancak herhangi bir disiplin işleminin uygulanmadığını iddia etti. G.P, partinin üst düzey genç yöneticilerinin, olayın üstünü kapattığını söyledi.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A. D’nin 2018-2019 yılları arasında parti üyesi G.P’nin yakın arkadaşı olduğu, bu sebeple sık sık toplantılar yapmak üzere bir grup parti üyesi ile G.P’nin evinde buluştukları, bu esnada özel telefon görüşmesi yapacağı bahanesiyle G.P’nin odasına girdiği, burada G.P’nin kirli iç çamaşırlarını karıştırarak bunları gizlice aldığı öne sürülmüştü.