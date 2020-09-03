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Aktüel Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı Aytar: "Diyarbakır annelerinin yanlarında olacağız"
Aktüel

Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı Aytar: "Diyarbakır annelerinin yanlarında olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:50:32 -
Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı Aytar: "Diyarbakır annelerinin yanlarında olacağız"

İZMİR (AA) - Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine desteklerinin evlatlarına kavuşuncaya dek süreceğini bildirdi.

İncisel Aytar, Vatan Partisi Konak İlçe Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, annelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak ümidiyle Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemin 1. yılına girdiğini hatırlattı.

Anne Hacire Akar ile başlayan oturma eyleminin, aile sayıları artarak bugünlere geldiğini ve annelerin feryatlarının tüm ülkede duyulduğunu vurgulayan Aytar, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle bulunduğumuz illerden temsili olarak Diyarbakır anne ve babalarına 'nöbette yanındayız' mesajı iletmek üzere toplandık. En insani ihtiyaçlarını, hayallerini gerçekleştirmek, evlatlarına kavuşmak için onurlu direniş gösteren Diyarbakır annelerine söz veriyoruz. HDP binası önünde tek anne kalmayana kadar, bütün anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar onların yanında olacağız."

Vatan Partisi Konak İlçe Öncü Kadın Başkanı Özlem Göktoğan da bu olayla HDP'nin terör örgütü PKK'ya genç ve çocuk yaşta eleman devşiren bir parti olduğunun gün yüzüne çıktığını savunarak, "Anaların gözyaşlarının dinmesi için, PKK'ya asker toplama merkezi gibi çalışan HDP derhal kapatılmalıdır." dedi.

Açıklamanın ardından yaklaşık 1 saatlik oturma eylemi yapıldı.

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