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Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı

Vatan Partisi, "terör faaliyetlerinin odağı haline geldiği" iddiasıyla Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu duyurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:49
Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı

Partisi adına bugün başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili taleplerini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki ilgili makama ilettiklerini söyledi.

Geçmiş dönemde aynı taleple 3 ayrı başvuru daha yaptıklarını hatırlatan Senem, HDP'yi, "Barış Pınarı Harekatı'na karşı karalama kampanyasının odağında bulunan bir parti" sözleriyle eleştirdi.

'Rojava devrimi' diye laflar ediliyor

HDP'nin, aynı zamanda "terör örgütünün bir yan kuruluşu, bir siyasi organizasyonu olarak Türkiye siyasi hayatında her türlü suçu işleyen bir örgüt" görünümünde olduğunu savunan Senem, "HDP'li milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı için 'işgale, işgal deriz' diyorlar. 'Rojava devrimi' diye laflar ediliyor. Amerika'nın askeri pozisyonundaki PKK'nın yanında olduklarını açık beyan ediyorlar ve PKK'nın kazanacağını söylüyorlar." dedi.

Ne kadar oy alırsa alsın kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur

Çok sayıda HDP'li hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çeken Senem, şunları kaydetti:

"Böyle bir parti olabilir mi? Böyle bir partinin yasallığını sürdürmesi doğru olabilir mi? Bu partiye hazineden her yıl 92 milyon lira para ödenebilir mi? Hem bu milletin vergilerinden alınan paralarla beslenecek hem de bu devletin, bu milletin aleyhine terör faaliyetlerinin odağı haline gelecek. Böyle bir partinin yasal olarak parlamentoda bulunması asla doğru değildir, yasalara aykırıdır. 'Şu kadar oy aldılar' deniliyor. Ne kadar oy alırsa alsın kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur."

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:49
  1. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem
  2. Vatan Partisi
  3. HDP
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

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  • Karasakal vedatKarasakal vedat13 dk önce
    Hele sukur vatan partisini kutluyorum bunlarin bakma ozgurluk,kardeslik,demokrasi,dediyine alakasi yok vatani bolmek istiyorlar bolmek icinde CHP YI kullaniyorlar

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