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Vatan Partili Başkan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Vatan Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Mustafa Ertem'e, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:03
Vatan Partili Başkan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Vatan Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Mustafa Ertem, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Ertem ve avukatı katıldı. 

Ertem, hakaret içerdiği iddia edilen şiiri, hakaret kastıyla değil, eleştiri amacıyla okuduğunu savundu. 

11 ay 20 gün hapis cezası

Sanığa 11 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ertem, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, okuduğu şiirin hafif siyasi eleştiri içerdiğini ileri sürdü.    

“Şiir darbe girişiminden önceydi”

Şiiri, 15 Temmuz'daki darbe girişimden önce okuduğuna değinen Ertem, "Cumhurbaşkanı ve hükümetimizin son dönemdeki politikalarını destekliyoruz. Hükümetimizin yanındayız." dedi. 

Ertem hakkında, 9 Nisan 2016'da, Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisinde okuduğu şiirin, Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:03
  1. Vatan Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Mustafa Ertem
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. cumhurbaşkanına hakaret
  4. Antalya Cumhuriyet Meydanı

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