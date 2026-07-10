Amerikalılar Erdoğan’ın hediyesini böyle yorumladı! “Erdoğan'dan ustalıkla 200 IQ'luk hamle”

Yazar Zeki Bahçe, son derece yerinde tespitler içeren yorumu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Amerikalı bir sosyal medya kullanıcısı, Erdoğan’ın NATO liderlerine silah hediye etmesini yorumladı: Erdoğan bunu yapmakla bir dahiydi.

Bu tek hareket, Avrupa NATO üyelerinin tamamını devasa korkaklar olarak ifşa ediyor. Sen orada ulus-devletin çıkarlarını bir askeri ittifakta temsil edip savaş hakkında konuşuyorsun. Zirveye ev sahipliği yapan ulusun lideri sana bir tabanca hediye ediyor. Ve senin ulusun o kadar boyunduruk altında, o kadar kadınsılaştırılmış, o kadar bariz zayıf ki, onu bile elinde tutamıyorsun. Erdoğan'dan ustalıkla 200 IQ'luk hamle”