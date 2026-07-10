Amerikalılar Erdoğan’ın hediyesini böyle yorumladı! “Erdoğan'dan ustalıkla 200 IQ'luk hamle”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO zirvesi anısına liderlere hediye ettiği Magnum Revolver tabancalar adeta liderlerin aklını alırken, Amerikalı bir sosyal medya kullanıcısının yorumu dikkat çekti.
Yazar Zeki Bahçe, son derece yerinde tespitler içeren yorumu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Amerikalı bir sosyal medya kullanıcısı, Erdoğan’ın NATO liderlerine silah hediye etmesini yorumladı: Erdoğan bunu yapmakla bir dahiydi.
Bu tek hareket, Avrupa NATO üyelerinin tamamını devasa korkaklar olarak ifşa ediyor. Sen orada ulus-devletin çıkarlarını bir askeri ittifakta temsil edip savaş hakkında konuşuyorsun. Zirveye ev sahipliği yapan ulusun lideri sana bir tabanca hediye ediyor. Ve senin ulusun o kadar boyunduruk altında, o kadar kadınsılaştırılmış, o kadar bariz zayıf ki, onu bile elinde tutamıyorsun. Erdoğan'dan ustalıkla 200 IQ'luk hamle”