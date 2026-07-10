  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıla yoluna çıkacak gurbetçiler dikkat! Gümrükteki 185 gün detayına dikkat! Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı Esenler'in gençleri değerlerine sahip çıktı : Yeditepe Üniversitesi’ndeki olaylara ayetli mesaj Batı merkezli sinsi projeler doğal dengeyi vurdu! İnsan ve fil savaşları başlayacak Ermeni Mezarlığı'ndaki skandalla ilgili karar verildi Dünya bizim yemekleri konuşuyor! NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damga vurdu Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var Yatırımcılar üzgün! Altında düşüş sürüyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri’ne 30 bin Mersin balığı yavrusu bırakıldı.

#1
Foto - Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında bulunan türlerin desteklenmesi, çeşitli nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde balıklandırma programı düzenlendi.

#2
Foto - Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Mersin balığının en önemli üreme ve yaşam alanlarından biri olan Yeşilırmak Nehri’nde gerçekleştirilen programda, Karadeniz havzasının doğal türlerinden 15 bin adet karaca Mersin balığı ile 15 bin adet sivri burun Mersin balığı olmak üzere toplam 30 bin yavru balık suyla buluşturuldu.

#3
Foto - Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Çarşamba ilçe merkezinde bulunan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı önünde gerçekleştirilen programa kurum yetkilileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz , "2023 yılında 5 bin, 2024 yılında da 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet Mersin balığını göletlerimize bırakmıştık. Bu yıl ise 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri’ne bırakıyoruz. Mersin balığının doğaya bırakılması, bakanlığımızın iç sulardaki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Balık neslinin korunmasına yönelik proje çerçevesinde bugün burada 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri ile buluşturduk. Mersin balığı, gerek eti gerekse havyarıyla ekonomik değeri oldukça yüksek ve kaliteli bir balık türüdür. Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri koordineli bir şekilde çalışarak, Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yürütmektedir. Son 30 yıl içerisinde dünyada Mersin balığının yetiştiriciliği de yaygınlaşmıştır. Günümüzde en fazla üretim Çin’de yapılmaktadır.

#4
Foto - Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Ülkemizde de son yıllarda Mersin balığının yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu üretimin artırılmasıyla birlikte doğal kaynaklar üzerindeki avcılık baskısının azaltılmasına önemli katkı sağlanacaktır. Bugün nehre bıraktığımız balıklar, yaşamlarını denizde sürdürecekler. Üreme olgunluğuna ulaştıklarında ise yeniden doğdukları nehir yataklarına dönerek üreme faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bu süreç yaklaşık sekiz yıl sürmektedir. Üremelerini tamamladıktan sonra tekrar denize dönerek yaşam döngülerini sürdürecekler. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Mersin balığının havyarı çok kıymetlidir. Eti de oldukça kaliteli bir türdür. Günümüzde yetiştiricilik yapan işletmeler de ağırlıklı olarak havyar üretimi amacıyla Mersin balığı yetiştirmektedir. Buradan balıkçılarımıza da özellikle seslenmek istiyorum. Mersin balığının avlanması yasaktır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, 1997 yılından bu yana Mersin balığının avcılığı tamamen yasaklanmıştır. Balıkçılarımızın ağlarına Mersin balığı takılması durumunda, balığı vakit kaybetmeden ve zarar vermeden tekrar denize bırakmaları gerekmektedir. Bu konuda balıkçılarımızın bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdürmelerini bekliyoruz" dedi.

#5
Foto - Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Proje kapsamında Yeşilırmak Nehri’nde Mersin balığı popülasyonunun artırılması ve türün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi
Gündem

Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı
Ekonomi

Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği bankalardaki mevduat dağılımına ilişkin ezber bozan rakamları..
Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!
Gündem

Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!

Eski Türkiye’de sık sık mütedeyyin kesime yönelik hakaret ve küfür dolu sözlerle saldırdığı için günümüzde de ‘Küfürbaz Fatih’ olarak anılma..
Ekrem, dilini yuttu!
Gündem

Ekrem, dilini yuttu!

Toplam 414 sanığın yargılandığı ‘Asrın Yolsuzluğu” davası başladığı günden beri mahkemede şov yapan ve ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ diyen..
Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler
Dünya

Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir programda Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulund..
Günlerdir sessizdi: Rusya'dan NATO açıklaması!
Dünya

Günlerdir sessizdi: Rusya'dan NATO açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Avrupa'yı askerileştirme ve Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanma politikasın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23