Yeşilırmak canlandı! 30 bin mersin balığı yavrusu suya bırakıldı

Çarşamba ilçe merkezinde bulunan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı önünde gerçekleştirilen programa kurum yetkilileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz , "2023 yılında 5 bin, 2024 yılında da 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet Mersin balığını göletlerimize bırakmıştık. Bu yıl ise 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri’ne bırakıyoruz. Mersin balığının doğaya bırakılması, bakanlığımızın iç sulardaki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Balık neslinin korunmasına yönelik proje çerçevesinde bugün burada 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri ile buluşturduk. Mersin balığı, gerek eti gerekse havyarıyla ekonomik değeri oldukça yüksek ve kaliteli bir balık türüdür. Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri koordineli bir şekilde çalışarak, Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yürütmektedir. Son 30 yıl içerisinde dünyada Mersin balığının yetiştiriciliği de yaygınlaşmıştır. Günümüzde en fazla üretim Çin’de yapılmaktadır.