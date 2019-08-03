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Vatan hainleri saldırdı bedelini millet ödedi

Gezi Parkı eylemleriyle başlayan, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz ihaneti ile devam eden Türkiye ekonomisini krize sokma girişiminin faturası, hem ekonomiye hem de vatandaşa çıktı. Küresel güçler ve yerli işbirlikçilerinin Türkiye’ye zararı 291.8 milyar dolar oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
Vatan hainleri saldırdı bedelini millet ödedi

Küresel sermayenin sözcülüğüne soyunan, vatandaşın cebindeki paraya dahi göz diken, piyasa bahanesiyle fırsatçılık yapanlara ellerini ovuşturanların son 6 yılda milli iradeye verdikleri zarar deşifre oldu. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz ihaneti ve doların değerini artırmak için başlatılan spekülatif ve manipülatif operasyonların merkezinde hep Türkiye ekonomisi vardı. Terör ve darbe kalkışmasıyla milli iradeyi teslim almaya çalışan küresel güçler ve yerli işbirlikçilerinin Türkiye’ye verdiği zararın 291.8 milyar dolara ulaştığı belirlendi. 

19 günlük ağır fatura 

Gazetemiz Akit; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında emperyalistler ve yerli işbirlikçilerinin Türkiye’ye verdiği zararı irdeledi. Türkiye ekonomisinin yeniden yükseliş trendine girmesi küresel güçler ve yerli işbirlikçilerini rahatsız etti. Mayıs 2013'te ülke, Gezi olayları bahanesiyle saldırı altına sokuldu. 19 gün boyunca süren Gezi eylemlerinde; İstanbul Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’ni basmak istenmiş, Valide Sultan Camii 3 gün boyunca işgal edilmiş, 589 araç yakılmış, 409 bina tahrip edilmiş, 337 iş yeri zarar görmüştü. Türkiye geneline yayılan eylemlerde ortaya çıkan zarar 157 milyar doları buldu. İstanbul Boğazını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü başta olmak üzere mega projelerin maliyeti, Gezi olaylarının ekonomiye faturasının yarısı kadar bile değil. Gezi Parkı sonrasında ortaya çıkan 157 milyar dolarlık maliyet ile 10 adet Kanal İstanbul, 13 tane üçüncü köprü ve 15 adet de üçüncü havalimanı yapmak mümkün.

17-25 Aralık ihaneti kime yaradı?

AK Parti Hükümetini devirmek amaçlı başlatılan başarısız girişimin ardından, bu kez küresel güçlerle işbirliği tescillenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devreye sokuldu. 17-25 Aralık'ta hükümete kumpas girişimi yapıldı. FETÖ'nün yargı ayağıyla gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi de sonuçsuz kaldı. Doları 2.45 TL'ye kadar taşıyan bu süreç, Merkez Bankası'na 5.5 puanlık faiz artırımı yaptırdı. Faiz lobisi bir kez daha bu işin kaymağını yedi. Sürecin zararı ise, 120 milyar dolar olarak hesaplandı.

4 yıl önceki vahşet

Tam 5 yıl önce PKK sempatizanları Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla her sokağı, caddeyi, meydanı savaş alanına çevirmiş ve masumların canına kıymışlardı. Yasin Börü gibi yüreği hayır işleriyle atan bir genci de diğerleri gibi işkenceyle öldürmüşlerdi. İzinsiz gösterilerde saldırıya maruz kalan 25'i kaymakamlık binası, 67'si emniyet, 29'u siyasi parti olmak üzere bin 113 bina hasar görmüştü. Demirtaş’ın çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim vahşetinin maliyeti de 12.3 milyon doları buldu.

15 Temmuz ihanetinin bedeli

Kamuda bürokrasiden kaynaklı hantal yapı değiştirilerek işlemlerin hızlandırılması, özel sektöre yönelik imkân ve desteklerin arttırılması malum kesimi her geçen gün daha da rahatsız etti. Türkiye'yi yolundan döndüremeyenler FETÖ'yü bu kez askeri darbe girişimi için kullandı. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimden memnun olan halk, darbe girişimi karşısında geçmişten çok farklı bir tepki verdi. ABD kuklası FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, halkın direnişiyle karşı karşıya kaldı. Milletin tankların altına yatarak önlediği darbe girişiminin ardından, borsa 82 binden 71 bine indi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerini devreye soktuğu bu süreçte faiz çift haneye çıkarken, dolar 3.94'ü gördü. Millet iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin faturası ise, 14.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Döviz kuru durdurulamadı

Darbe, halkın direnişi ile atlatılsa da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda tam bir yıkıma neden oldu. 15 Temmuz'un sonrasındaki haftada BIST100 endeksi yüzde 13,3 değer kaybıyla 71 bin puana kadar düştü. Darbe girişimi öncesinde 2.90 TL'den işlem gören dolar kuru darbe girişiminin etkisiyle önce 3 TL'nin üzerine çıktı. Darbe girişiminin dış ticaret alanında da Türkiye'yi bir yıl geriye götürdü. Temmuz 2016'da ihracat yüzde 11,5 azalırken dış ticaret hacminde ise yüzde 16,4 daralma oldu. Bu süreçten en ağır etkilenen sektörlerden birisi de turizm oldu. Dış basının da olumsuz yayınları ile oluşan kaos algısı turist sayısında sert bir düşüşe neden oldu. Temmuz 2016'da ülkeye giriş yapan turist sayısı yüzde 36,7 geriledi.

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
  1. Gezi olayları
  2. 17-25 Aralık darbe girişimi
  3. 15 Temmuz ihaneti
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Başbakanlık Çalışma Ofisi
  6. Valide Sultan Camii
  7. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  8. Gezi Parkı
  9. Kanal İstanbul
  10. Fetullahçı Terör Örgütü
  11. Selahattin Demirtaş
  12. Yasin Börü

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  • IsmailIsmail26 dk önce
    Yahu kardesim bu mehmet ali alibora denen kilic artigi hain kopek ile bu resimde gorunen diger kopekler niye ayni muameleye tabii degiller? Yani mesela Hal-it, cennet mekan insa Allah Kanuni Sultan Suleymani oynadı diye dizide oyle mi oldu? Hal-it, hal-ittir! Değişen neeee? Yada izmirli serefsiz levent in alaboradan farki ne??? Gezi sirasinda ayni seyleri yapmadilar mi??? Niye farkli muamele yapiliyor bu hain kopekler arasinda? Kopek kopektir! Katrani kaynatsan olmaz seker, cinsini ... cinsine ceker...
  • mustafamustafa26 dk önce
    ön safta olan olan...... lar bir dizi yapsinlar rayting rekoru kiriyorlar.bunlara prim vermiyeceksin. sende onlar gibi tarafını belli et.
  • NİLHANNİLHAN29 dk önce
    KALİTE SIFIR, SAYGI SIFIR,İNSANLARI KARALAMAK İŞİN OLMUŞ YAZIK ÇOK YAZIK.BU MİLLETİ BİRBİRİNE GAZLAMAK DÜŞMAN ETMEKTEN ÖTÜRÜ!!!!!!!VATAN HAİNİ SENSİN BEEEE,HAYIR YANİ HANGİ HAKLA HANGİ VASIFLA BU YAZILARI YAZIYORSUN,
  • OsmanOsman40 dk önce
    Bencede vatan hainleri 15 Temmuzu bekleyenler.
  • MudanyalıMudanyalı44 dk önce
    kibarcık denen zatı muhterem. 1500 yıldır islam alemi besleme çekiyor, 1500 yıldır dua ediyor MUTLU MU ??? Bir tane mulu ve huzurlu müslüman ülkesi göster inanayım dediklerine. Tam terine gavur dediğiniz insanlar mutlu ve huzur içinde yaşıyorlar. Senise fakir ezik ve mutsuz yaşıyorsun. Güya herşeyi besmeleyle yapıyorsun. Çelişkiiiiiii.
  • aaaa56 dk önce
    emperyalizm ile ya da fethulahcilarla gezide sokağa cikanlari ayni kaba sokmaya calismak cok iyi bir arastirmaci gazetecilik cabasiymis doğrusu... hani uzun sure birbirlerini destekleyen ak parti ile fethulahcilari yanyana göstermemek için, hic bir zaman yanyana dusmemis olan solcularla fethulahcilari ve hatta emperyalisleri bir arada göstereceksin!? böyle arastirmaci gazetecilik olsa olsa komik bulunur, gulunur :)) allah sizi bildişi gibi yapsin emi :)) deşifre olan Akit'in hinoğluhin'liği olmuş bence :))
  • Hayrettin HATUNOĞLUHayrettin HATUNOĞLU1 sa önce
    Bu eğitim sistemi ile bu millete gelecekte gezi, Diyarbakır olaylarını sık sık yaşatacak bir nesil geliyor haberiniz ola.
  • MudanyalıMudanyalı1 sa önce
    Bu halk gezi olaylarının bedelini değil, kötü yönetilen bir ekonominin , lüks harcamaların, sarayların,satılan fabrikaların, zenginlerin affedilen vergi borçlarının bedelini ödüyor. Hak arayan herkesi terörist ilan etmeye çalışıyorsun ama nafile. İnsanlar artık uyandı akit.
  • MudanyalıMudanyalı1 sa önce
    15 Temmuz sizin eseriniz. Kıçını yaladığınız sümüklü piç fetullah gülen le çıkar çatışmasına girdiniz ve sonucu darbe oldu. Ülkenin ekonomisini çökerten siz ve yandaşlra verilen ihaleler, lüks saraylar ve harcamalar, sanayinin ve tarımın bilerek bitirilmesi, ülkenin bütün herşeyini sattınız kime maldaval okuyorsun akit.Yaşayan düşünen herşeye karşısın akit gezi de bunlardan biriydi. Çamur at izi kalsın la iftira atıyorsun. Türkiye ve Türk halkı araplaşmayacak bunu bil. Kimse embesil değil artık. İnsanları din ile kandırdınız ama tencereyi unuttunuz. Halk aç. Halk gerçekleri seve seve görmeye başladı. Kaçınılmaz sona geliyorsunuz.
  • SalihSalih1 sa önce
    Kahrolsun hainler ve işbirlikçileri...
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    işte bu karede bulunanlar besmlesız zıhnıyetın öne cıkan tezahürleridir cıbılıyetlerınin geregını yapıyorlar belalarını bulurlar asla ömnrü hayatlarında mutlu olamazlar her işleri besmlesız oldugundanveselam

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