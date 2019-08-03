Vatan hainleri saldırdı bedelini millet ödedi

Küresel sermayenin sözcülüğüne soyunan, vatandaşın cebindeki paraya dahi göz diken, piyasa bahanesiyle fırsatçılık yapanlara ellerini ovuşturanların son 6 yılda milli iradeye verdikleri zarar deşifre oldu. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz ihaneti ve doların değerini artırmak için başlatılan spekülatif ve manipülatif operasyonların merkezinde hep Türkiye ekonomisi vardı. Terör ve darbe kalkışmasıyla milli iradeyi teslim almaya çalışan küresel güçler ve yerli işbirlikçilerinin Türkiye’ye verdiği zararın 291.8 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

19 günlük ağır fatura

Gazetemiz Akit; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında emperyalistler ve yerli işbirlikçilerinin Türkiye’ye verdiği zararı irdeledi. Türkiye ekonomisinin yeniden yükseliş trendine girmesi küresel güçler ve yerli işbirlikçilerini rahatsız etti. Mayıs 2013'te ülke, Gezi olayları bahanesiyle saldırı altına sokuldu. 19 gün boyunca süren Gezi eylemlerinde; İstanbul Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’ni basmak istenmiş, Valide Sultan Camii 3 gün boyunca işgal edilmiş, 589 araç yakılmış, 409 bina tahrip edilmiş, 337 iş yeri zarar görmüştü. Türkiye geneline yayılan eylemlerde ortaya çıkan zarar 157 milyar doları buldu. İstanbul Boğazını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü başta olmak üzere mega projelerin maliyeti, Gezi olaylarının ekonomiye faturasının yarısı kadar bile değil. Gezi Parkı sonrasında ortaya çıkan 157 milyar dolarlık maliyet ile 10 adet Kanal İstanbul, 13 tane üçüncü köprü ve 15 adet de üçüncü havalimanı yapmak mümkün.

17-25 Aralık ihaneti kime yaradı?

AK Parti Hükümetini devirmek amaçlı başlatılan başarısız girişimin ardından, bu kez küresel güçlerle işbirliği tescillenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devreye sokuldu. 17-25 Aralık'ta hükümete kumpas girişimi yapıldı. FETÖ'nün yargı ayağıyla gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi de sonuçsuz kaldı. Doları 2.45 TL'ye kadar taşıyan bu süreç, Merkez Bankası'na 5.5 puanlık faiz artırımı yaptırdı. Faiz lobisi bir kez daha bu işin kaymağını yedi. Sürecin zararı ise, 120 milyar dolar olarak hesaplandı.

4 yıl önceki vahşet

Tam 5 yıl önce PKK sempatizanları Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla her sokağı, caddeyi, meydanı savaş alanına çevirmiş ve masumların canına kıymışlardı. Yasin Börü gibi yüreği hayır işleriyle atan bir genci de diğerleri gibi işkenceyle öldürmüşlerdi. İzinsiz gösterilerde saldırıya maruz kalan 25'i kaymakamlık binası, 67'si emniyet, 29'u siyasi parti olmak üzere bin 113 bina hasar görmüştü. Demirtaş’ın çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim vahşetinin maliyeti de 12.3 milyon doları buldu.

15 Temmuz ihanetinin bedeli

Kamuda bürokrasiden kaynaklı hantal yapı değiştirilerek işlemlerin hızlandırılması, özel sektöre yönelik imkân ve desteklerin arttırılması malum kesimi her geçen gün daha da rahatsız etti. Türkiye'yi yolundan döndüremeyenler FETÖ'yü bu kez askeri darbe girişimi için kullandı. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimden memnun olan halk, darbe girişimi karşısında geçmişten çok farklı bir tepki verdi. ABD kuklası FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, halkın direnişiyle karşı karşıya kaldı. Milletin tankların altına yatarak önlediği darbe girişiminin ardından, borsa 82 binden 71 bine indi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerini devreye soktuğu bu süreçte faiz çift haneye çıkarken, dolar 3.94'ü gördü. Millet iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin faturası ise, 14.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Döviz kuru durdurulamadı

Darbe, halkın direnişi ile atlatılsa da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda tam bir yıkıma neden oldu. 15 Temmuz'un sonrasındaki haftada BIST100 endeksi yüzde 13,3 değer kaybıyla 71 bin puana kadar düştü. Darbe girişimi öncesinde 2.90 TL'den işlem gören dolar kuru darbe girişiminin etkisiyle önce 3 TL'nin üzerine çıktı. Darbe girişiminin dış ticaret alanında da Türkiye'yi bir yıl geriye götürdü. Temmuz 2016'da ihracat yüzde 11,5 azalırken dış ticaret hacminde ise yüzde 16,4 daralma oldu. Bu süreçten en ağır etkilenen sektörlerden birisi de turizm oldu. Dış basının da olumsuz yayınları ile oluşan kaos algısı turist sayısında sert bir düşüşe neden oldu. Temmuz 2016'da ülkeye giriş yapan turist sayısı yüzde 36,7 geriledi.