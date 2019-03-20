Vatan hainleri Almanya'da bir araya geldi
Tek ortak noktaları Türkiye'ye ihanet olan ve yurtdışına kaçan isimler bir araya gelip utanmadan sırıtarak çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
Türkiye aleyhine faaliyetlerle algı operasyonları yaratarak hainlik yapan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Barbaros Şansal ve Deniz Yücel toplantı yaptı.
Almanya Can Dündar'ı fonluyor
Can Dündar, MİT tırları davası sonrası, mahkemenin serbest bırakmasıyla Almanya'ya kaçmıştı. Almanya tarafından sağlanan fon ile sözde gazetecilik faaliyetlerini devam ettiriyor.
Barbaros Şansal, Reina katliamından dakikalar önce yayınladığı mesajında,"B*kunda boğul Türkiye" diyerek kahkahalar atmasıyla, bir dönem Türkiye'de gündem olmuştu. Büyük tepki alan Barbaros Şansal da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Gezi'den yargılanıyor
Gezi eylemlerinin ardından İngiltere'ye yerleşen Mehmet Ali Alabora hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında Gezi iddianamesi bulunan Mehmet Ali Alabora, Türkiye'ye geri dönmüyor.
PKK'lı gazeteci
Deniz Yücel ise Almanya'da sözde gazetecilik faaliyeti adı altında, terör örgütü PKK propagandası yürütüyordu. Türkiye'de yargılanırken serbest kalan Deniz Yücel, Almanya'ya kaçtı. Deniz Yücel, terör örgütü PKK liderleriyle yaptığı röportajlarla meşhur oldu.
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